“ولاد رزق 3 – القاضية”.. أرقام قياسية في الإنتاج والإيرادات والترندات

الوئام- خاص

منذ طرحه في الأسواق، حطم فيلم “ولاد رزق 3 – القاضية” الأرقام القياسية على جميع المستويات، في الإنتاج والإيرادات والترندات على مواقع التواصل الاجتماعي، واستضافت العاصمة السعودية الرياض، العرض الخاص للفيلم، بحضور رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، وقرابة 1000 مشاهد، وشارك في العرض من الفنانين: عمرو يوسف، آسر ياسين، نسرين أمين، أسماء جلال، محمد لطفي، كريم قاسم، هشام نزيه، إلهام شاهين، نيللي كريم، ليلى علوي، أحمد فهمي، وكوكبة كبيرة من النجوم.

إيرادات قياسية

كشف المستشار تركي آل الشيخ، عبر “فيسبوك”، أن إيرادات الفيلم بلغت في مصر والسعودية 3.7 مليون دولار.

وتنقسم هذه الإيرادات إلى 92.4 مليون جنيه (1.94 مليون دولار) إيرادات خلال أسبوع عرض في مصر، و1.75 مليون دولار في 6 أيام عرض في السعودية.

نجاح سعودي

الفيلم حقق أعلى إيرادات افتتاحية في الوطن العربي، وصاحب أعلى إيراد في أول أيام عيد الأضحى، ويُرجع أحمد العياد، الناقد الفني السعودي، نجاح الفيلم الكبير إلى تصوير مشاهد عديدة من العمل في الرياض، ما أسهم في الإقبال الكبير على مشاهدته بالصالات السينمائية السعودية فور طرحه، الأمر الذي يتوقع استمراره لفترة طويلة، في ظل إعجاب الجمهور بالفيلم.

ويقول أحمد العياد، في حديث خاص لـ”الوئام”، إن الجمهور يترقب من الآن مشاركة كريم عبدالعزيز في الفيلم، مشيرا إلى أن الجزء الجديد سيكون أحد أهم إنتاجات السينما العربية المرتقبة، خلال السنوات القليلة المقبلة.

ويؤكد الناقد الفني السعودي أن الفيلم توليفة من النجاح السعودي المصري، وتوفرت له كل عوامل التميز؛ بداية من الإنتاج والتأليف، بالإضافة إلى نجوم متفوقين على أنفسهم ومخرج مُبدع.

أضخم إنتاج

يعدّ الفيلم الأضخم إنتاجا في تاريخ السينما السعودية والمصرية بميزانية قاربت 8 ملايين دولار، وجرى تصويره بين الرياض والقاهرة، ودعمته هيئة الترفيه، بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من الفيلم “ولاد رزق.. عودة أسود الأرض”، بينما عُرض الجزء الأول عام 2015.

متعة بصرية

يؤكد طارق الشناوي، الناقد الفني المصري، أن فيلم “ولاد رزق 3” قدّم متعة بصرية ووجدانية ممزوجة بالدراما، يغلب عليها الأكشن وشيء من الكوميديا.

ويقول طارق الشناوي، في حديث خاص لـ”الوئام”، إن الكاتب والمؤلف صلاح الجهيني أمسك ببراعة بمفتاح الأكشن والكوميديا، وهناك أيضا هامش من الجرأة في الحوار، لم نعتَدها خاصة في الألفية الثالثة، موضحا أن الرهان الدائم هو تقديم المتعة بكل التنويعات، السمعية والبصرية، والقصة في عمقها تلعب على المكشوف، وتظل المعالجة في التفاصيل البطل الأساسي.

ويذكر الناقد الفني المصري أن كل ما نراه أمامنا هو كيف يتم تقديم شخصيات الأبطال الرئيسيين، وانعكاس ذلك على المساحات الأخرى، يحسب قطعا للمخرج والكاتب أن الشخصيات حتى تلك التي لم يتَح لها مساحات زمنية على الشاشة، كانت قادرة على أن تسرق العين، وأتوقف هنا مع علي صبحي وأحمد الرافعي وأسماء جلال ونسرين أمين ومنى ممدوح، فالخمسة كان لهم حضورهم العميق والمثير على الشاشة، إذ أطلوا علينا من ثقب إبرة، ورغم ذلك امتلكوا الحضور، يأتي بعد ذلك سيد رجب ومحمد لطفي.

ويسرد الشناوي أن الأبطال الرئيسيين: أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين وكريم قاسم، قدموا حالة من الهارمونية في الأداء، أشبه بلعبة “البينج بونج”، كل منهم يقف في مقدمة الطاولة، ممسكا بالمضرب، يحرص على ألا تتخطّى الكرة الملعب، يرسل ضربة قوية، في نفس الوقت يدرك أن الطرف الآخر سيجيد صدها وتوجيهها مباشرة لملعبه بحرفنة، لعبة ممتعة بين نجوم كبار.

الترند

يتصدر الفيلم محركات البحث على محرك بحث “جوجل”، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”X” على مدار أكثر من أسبوع.

أغنية الفيلم

وبالنسبة إلى أغنية الفيلم “القاضية”، فهي من غناء إسلام شيندي، وتم طرحها قبل عرض العمل في السينمات بيوم واحد، كلمات إسلام شيندي وحازم إكس، وألحان إسلام شيندي وتوزيع أحمد توينز، وتوزيع رقمي لفيرال ويف.

الفيلم من بطولة: أحمد عز، عمرو يوسف، سيد رجب، كريم قاسم، آسر ياسين، نسرين أمين، أسماء جلال، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.