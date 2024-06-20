ماسك يهدئ قلق المعلنين في “كان ليونز”: حرية التعبير دون سيطرة

سعى الملياردير إيلون ماسك إلى التراجع عن تعليقاته اللاذعة التي وجهها للمعلنين الذين يغادرون منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به “إكس” تويتر سابق.

خلال مهرجان كان ليونز للإعلانات في مدينة كان الفرنسية يوم الأربعاء، واجه ماسك سؤالًا من الرئيس التنفيذي لشركة التسويق العملاقة WPP، مارك ريد، حول معنى عبارته “اذهبوا إلى الجحيم!” الموجهة للمعلنين الذين هددوا بسحب إعلاناتهم من المنصة أواخر العام الماضي.

وفي معرض رده، أوضح ماسك أن تصريحاته كانت تعبيرًا عن موقفه العام تجاه حرية التعبير، وليست موجهة بشكل خاص إلى قطاع الإعلانات بأكمله.

وقال ماسك: “لم تكن موجهة للمعلنين ككل، بل كانت تتعلق بحرية التعبير. أؤمن بأهمية وجود منصة عالمية لحرية التعبير، حيث يمكن للأشخاص ذوي الآراء المتنوعة التعبير عن وجهات نظرهم”.

وأضاف أنه كان يشير إلى مجموعة فرعية من المعلنين الذين كانوا يحاولون الحد من حرية التعبير على المنصة.

وتابع: “للمعلنين الحق في الظهور بجوار المحتوى الذي يعتقدون أنه متوافق مع علاماتهم التجارية”، مضيفاً أن مراجعة الطرف الثالث أعطت المنصة درجات عالية في ما يتعلق بسلامة العلامة التجارية.

أوضح ماسك: “في بعض الحالات، واجهنا ضغوطًا من جهات إعلانية تطالب بتطبيق الرقابة على المحتوى، ويبقى السؤال: هل نختار الخضوع لهذه الضغوط وخسارة الإيرادات الإعلانية، أم ندافع عن حرية التعبير حتى لو تسبب ذلك بخسائر مالية؟ في نهاية المطاف، سنختار دائمًا الخيار الثاني ونُفضل حرية التعبير على أي مكاسب مالية”.

وشدّد ماسك على التزامه بحرية التعبير، مؤكّداً: “سنواصل دعم حرية التعبير على منصة إكس، رافضين الخضوع للرقابة مقابل المال، وأؤمن إيمانًا راسخًا بأن هذا هو الموقف الأخلاقي الصحيح الذي يجب اتخاذه”.

ووصل ماسك إلى مهرجان كان ليونز في وقت سابق من هذا الأسبوع بهدف طمأنة شركات الإعلانات والعلامات التجارية العالمية بشأن مستقبل تويتر.