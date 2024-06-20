القبض على نشطاء مناخ بعد رش طائرات خاصة بالطلاء في مطار لندن

جرى إلقاء القبض على شخصين للاشتباه في ارتكابهما ضرراً جنائياً، بعدما ظهرا وهما يرشان طلاء باللون البرتقالي على طائرات خاصة في مطار ستانستيد بالعاصمة البريطانية لندن.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ” بي أيه ميديا” أن شرطة مقاطعة إسيكس قالت إنها احتجزت سيدتين، وقالت جماعة “جست ستوب اويل” إنهما تدعيان جنيفر نوالسكي (28 عاما) وكولي ماكدونالد (22 عاماً)، وقد دخلتا منطقة خاصة في المطار، وسببتا ” ضرراً لطائرتين”.

وقالت الجماعة إن الناشطتين دخلتا المطار، وقامتا برش الطائرات الخاصة باستخدام طفايات حريق مملوءة بطلاء برتقالي.