باحث سياسي لـ”الوئام”: زيارة بوتين لكوريا الشمالية ستغيّر موازين القوى العسكرية والاقتصادية

يواصل فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، جولته الخارجية في تحدٍّ كبير لقرار المحكمة الجنائية الدولية والغرب، وذكرت وكالات أنباء روسية أن بوتين وصل إلى فيتنام، اليوم الخميس، قادماً من كوريا الشمالية، في زيارة رسمية للبلاد التي ظلت شريكة لموسكو منذ العهد السوفييتي.

وكانت كوريا الشمالية وروسيا اتفقتا على تقديم الدعم العسكري دون تأخير، إذا تعرض أي منهما لهجوم، بموجب معاهدة شراكة جديدة، وُقِّع عليها بعد قمة بيونج يانج، بين الزعيم كيم جونج أون والرئيس بوتين.

وفي ثاني محطاته الآسيوية، شكر الرئيس الروسي هانوي على نهجها “المتوازن” تجاه أوكرانيا، وذلك في عمود نُشر في صحيفة الحزب الشيوعي الفيتنامي الحاكم.

وأعرب عن امتنانه للسلطات الفيتنامية لموقفها المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية ورغبتها في المساهمة في البحث عن سبل حقيقية لحلها سلمياً، مؤكداً أن روسيا مستعدة لمساعدة الشركاء في فيتنام بتشكيل صناعة الطاقة النووية الوطنية، بما في ذلك تعزيز مواردها البشرية.

وعن جولة بوتين والتحالفات الجديدة، يقول أحمد عطا، الباحث السياسي في منتدى الشرق الأوسط بلندن، إن زيارة الرئيس الروسي إلى كوريا الشمالية ستغير موازين القوى العسكرية والاقتصادية على المستوى الإقليمي والعالمي، وجاءت رداً على تسليح أوكرانيا وتخصيص الغرب لأموال وأصول روسيا المتحفظ عليها، بموجب العقوبات لصالح كييف لاستغلالها في الحرب.

ويرى أحمد عطا، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن هناك متغيرات ستترتب على هذه الزيارة لصالح موسكو وبيونج يانج، بشراكة في التسليح والتصنيع بين البلدين، خصوصاً أن روسيا تمتلك ثروات كبيرة من النفط والغاز والحبوب والحديد، موضحاً أن التعاون بين البلدين ومعهما الصين وفيتنام يُشكل معسكراً شرقياً على أعلى مستوى في مواجهة الكتلة الغربية.

ويعتقد المحلل السياسي أن هذه الزيارة نقطة فاصلة تُعزز مكانة روسيا دولياً والتي لم تتأثر بالعقوبات الغربية والتحفظ على أموالها، مشيراً إلى أن الغرب فشل في إلحاق هزيمة عسكرية واقتصادية بموسكو، بل على العكس، حققت انتصارات كبيرة على الأرض في أوكرانيا.

ويذكر عطا أن روسيا اخترقت العقوبات الغربية، والدليل أن 3 دول أوروبية، وهي ألمانيا وإيطاليا والنمسا، ما زالت تستورد الغاز الروسي سرا، عبر صفقات غير مُعلنة، وتُرسل الأموال بالروبل إلى البنك المركزي الروسي، وفق شروط موسكو.