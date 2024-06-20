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21 يونيو 2024

إسبانيا تفوز على إيطاليا وتتأهل لدور الـ 16 من يورو 2024

رياضة
إسبانيا تفوز على إيطاليا وتتأهل لدور الـ 16 من يورو 2024

نجح منتخب إسبانيا في الفوز على إيطاليا بهدف نظيف، والتأهل إلى الدور الـ 16 من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

والتقى منتخب إيطاليا مع نظيره إسبانيا على ملعب فيلتينس آرينا في الجولة الثانية من دور مجموعات لبطولة يورو 2024.

وسجل كالافيوري لاعب منتخب إيطاليا هدف بالخطأ في مرماه لصالح المنتخب الإسباني في الدقيقة 55.

ويتواجد منتخبي إيطاليا وإسبانيا في المجموعة الثانية لبطولة يورو 2024، رفقة كلا من ألبانيا وكرواتيا.

وبهذه النتيجة حصد منتخب إسبانيا ثلاث نقاط في رصيده وأصبح 6 نقاط، متصدرًا المجموعة الثانية، فيما توقف رصيد إيطاليا عند النقطة الثالثة متواجدًا في وصافة المجموعة.

جدير بالذكر أن بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، تقام في ألمانيا بمشاركة 24 منتخبًا، خلال الفترة بين 14 يونيو وستستمر فعالياتها حتى يوم 14 يوليو المقبل.

 

 

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