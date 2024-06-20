ويليامز رجل مباراة إسبانيا وإيطاليا في يورو 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن الفائز بجائزة رجل مباراة إسبانيا وإيطاليا في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

والتقى منتخب إيطاليا مع نظيره إسبانيا على ملعب فيلتينس آرينا في الجولة الثانية من دور مجموعات لبطولة يورو 2024.

وسجل كالافيوري لاعب منتخب إيطاليا هدف بالخطأ في مرماه لصالح المنتخب الإسباني في الدقيقة 55.

وحصل نيكو ويليامز، لاعب منتخب إسبانيا على جائزة رجل المباراة أمام منتخب إيطاليا.

وبهذه النتيجة حصد منتخب إسبانيا ثلاث نقاط في رصيده وأصبح 6 نقاط، متصدرًا المجموعة الثانية، فيما توقف رصيد إيطاليا عند النقطة الثالثة متواجدًا في وصافة المجموعة.

https://x.com/EURO2024/status/1803902781591576822