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فريق التحرير

21 يونيو 2024

“ميتا” تريد استخدام منشوراتك لتطوير الذكاء الاصطناعي.. هل يمكن منعها؟

منوعات
“ميتا” تريد استخدام منشوراتك لتطوير الذكاء الاصطناعي.. هل يمكن منعها؟ مجموعة ميتا

ترغب شركة ميتا الأمريكية، المشغلة لشبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام، في استخدام المحتويات المنشورة على هذه المنصات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها بدءا من 26 يونيو.

وتتضمن هذه المحتويات المنشورات والصور والتعليقات التوضيحية، حتى المحتويات، التي تكون قاصرة على مجموعة معينة من الأصدقاء، ولكن سيتم استبعاد الرسائل المباشرة من هذا التدريب.

وأوضحت الرابطة الاتحادية لمراكز حماية المستهلك الألمانية أنه يمكن للمستخدم، الذي لا يوافق على استعمال بياناته الخاصة لتطوير الذكاء الاصطناعي، الاعتراض على ذلك لدى شركة ميتا من خلال استكمال نموذج أو استمارة:

إنستجرام

وبالنسبة لشبكة إنستجرام فإنه يمكن للمستخدم فتح صفحة البروفايل الخاصة به والنقر على الثلاث شرطات الموجودة جهة اليمين لفتح قائمة الإعدادات، وتصفح هذه القائمة لأسفل والنقر على قائمة “المعلومات”، وبعد ذلك يتم تحديد بند “سياسة حماية البيانات” والنقر على رابط “الحق في الاعتراض”، والذي يظهر في مربع النص في الأعلى.

فيسبوك

ويمكن لمستخدم شبكة فيسبوك الاعتراض على استعمال بياناته في نماذج الذكاء الاصطناعي عن طريق النقر على صفحة البروفايل (السجل)، ثم النقر على صورة البروفايل الموجودة في أعلى الجانب الأيمن (في متصفح الويب) أو النقر على الثلاث شرطات الموجودة جهة اليمين (في التطبيق).

وفي الخطوة التالية يتم تحديد “الإعدادات والخصوصية”، ثم اختيار بند “الإعدادات” والتمرير لأسفل حتى الوصول إلى قسم “سياسة الخصوصية”، وأخيرا النقر على رابط “الحق في الاعتراض” في مربع النص.

وعند استكمال ملء البيانات في “استمارة الاعتراض” يتعين على المستخدم في البداية إدخال بلد الإقامة وعنوان البريد الإلكتروني، وفي حالة وجود حسابات مختلفة لدى شركة ميتا فإنه يجب إدخال عنوان البريد الإلكتروني لكل حساب في استمارة اعتراض منفصلة.

أسباب الاعتراض

ويتعين على المستخدم التعبير عن مخاوفه في خانة “يُرجى إخبارنا كيف تؤثر هذه المعالجة عليك”. وأوضحت الرابطة الألمانية هنا أنه يمكن للمستخدم كتابة بعض الأسباب مثل “أمتلك حقوق الطبع والنشر لهذه البيانات، التي يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، ولا أرغب في منح حق استعمالها لتطبيقات الذكاء الاصطناعي”، أو “أشعر بشكل عام بعدم الارتياح تجاه موضوعات الذكاء الاصطناعي”.

وبعد ذلك سوف تقرر شركة ميتا ما إذا كانت هذه الأسباب يمكن تقييمها بأنها أعلى من مصالحها التجارية الخاصة. وأشارت الرابطة الألمانية إلى أن التقارير الأولى تشير بشكل إيجابي إلى قبول الاعتراضات حتى بدون كتابة تفسير طويل لرفض هذا الإجراء.

ثلاثة خيارات

وأشارت الخبراء الألمان إلى أنه هناك ثلاثة خيارات أمام المستخدم في حالة رفض شركة ميتا الاعتراض على استعمال البيانات لنماذج الذكاء الاصطناعي، ألا وهي التوقف عن نشر الموضوعات على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا، أو حذف حساب المستخدم من فيسبوك وإنستجرام نهائيا أو استشارة الخبراء المختصين بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد استخدام البيانات.

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