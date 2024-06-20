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21 يونيو 2024

لاعب الهلال يرغب في الرحيل والنادي يوافق بشرط

رياضة
لاعب الهلال يرغب في الرحيل والنادي يوافق بشرط

يرغب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الرحيل عن صفوف الأزرق خلال الفترة الحالية.

وكشفت صحيفة الرياضية بأن عبد الإله المالكي طالب الرحيل عن الهلال بنظام الإعاراة.

وانضم المالكي لصفوف الهلال مطلع العام 2022 قادمًا من الاتحاد، ولم يشارك بشكل أساسي في صفوف الفريق.

وأكدت الرياضية بأن نادي الهلال وافق على طلب اللاعب وسمح له بالرحيل، ولكن بشرط أن يرحل موسمًا واحدًا فقط، ويعود لصفوف الأزرق مرة آخرى.

وأشارت الرياضية إلى أن المالكي يرغب في الرحيل من أجل المشاركة أفضل من بقائه احتياطيًا في صفوف فريقه، وبالتالي ضمان لعبه في المنتخب السعودي.

وأوضحت الرياضية بأن وليد المالكي، وكيل اللاعب وشقيقه، يدرس عددًا من العروض المقدمة للاعب خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لعرضها على النادي، واتخاذ القرار بها.

جدير بالذكر أن سعد بن نافل نجح في الحصول على فترة رئاسية جديدة لنادي الهلال لمدة موسم رياضي جديد، وذلك بعد فوزه بالتزكية.

 

 

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