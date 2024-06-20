الأخدود يتمسك ببقاء ثنائي الفريق الأجنبي

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي الأخدود في بقاء ثنائي الفريق الأول لكرة القدم الأجنبي، للموسم المقبل.

وأكدت الرياضية إلى أن نادي الأخدود يرغب الاحتفاظ بالثنائي النيجيري سافيور جودوين، والإسباني أليكس كولادو.

وأوضحت الرياضية بأن هذه الخطوة جاءت بعد التشاور مع اللجنة المكلفة بدراسة وتقييم أوضاع المحترفين الأجانب في الفريق.

وكان النيجيري جودوين، انضم إلى صفوف الأخدود، في شهر سبتمبر 2023، قادمًا من نادي أتلتيكو كاسا بيا البرتغال، فيما جاء كولادو إلى الفريق في يوليو 2023، قادمًا من ريال بيتيس الإسباني.

وأنهى الأخدود موسمه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وهو يحتل المركز الخامس عشر بجدول الترتيب ولديه 33 نقطة.