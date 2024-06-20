ميسي يقود تشكيل الأرجنتين أمام كندا في كوبا أمريكا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين عن تشكيل فريقه أمام كندا، في المباراة التي ستقام ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا.

ويستضيف ملعب مرسيدس بنز ستاديوم، أحداث مباراة الأرجنتين وكندا في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا.

ويقع منتخبا الأرجنتين وكندا في المجموعة الأولى لكوبا أمريكا 2024، رفقة كلا من جانب منتخبات بيرو وتشيلي.

تشكيل الأرجنتين لمواجهة كندا في كوبا أمريكا:

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماركوس أكونيا، ماركوس أكونيا، ليساندرو مارتينيز، ناهويل مولينا.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، دي باول، لياندرو باريديس،

خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنخيل دي ماريا، خوليان ألفاريز.