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21 يونيو 2024

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته في 8 أسابيع مع استمرار تراجع الين والإسترليني

اقتصاد
الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته في 8 أسابيع مع استمرار تراجع الين والإسترليني

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.41% ليصل إلى 105.66، محققًا مكاسب أسبوعية متتالية للأسبوع الثالث على التوالي.

وجاء هذا الارتفاع بعد قرار البنك الوطني السويسري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، مما عزز جاذبية الدولار كملاذ آمن.

وفي الوقت نفسه، استمر الجنيه الإسترليني في التراجع ليقترب من أدنى مستوى له في شهرين، متأثرًا بتوقعات السوق بأن بنك إنجلترا سيبدأ قريبًا في خفض أسعار الفائدة.

كما واصل الين الياباني تراجعه بعد قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بتأجيل تخفيض حوافز شراء السندات، مما زاد الضغط على العملة اليابانية.

وعلى الرغم من قرار بنك إنجلترا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن بعض صناع السياسة أشاروا إلى أن قرار عدم التخفيض كان “متوازنًا بشكل جيد”، مما يشير إلى أن البنك المركزي قد يبدأ قريبًا في خفض أسعار الفائدة.

وفي منطقة اليورو، ارتفع اليورو بشكل طفيف بنسبة 0.06% إلى 1.0708 دولار، في محاولة للتعافي من تراجعه الحاد يوم الخميس بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر.

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