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21 يونيو 2024

ترامب يقترح منح إقامة دائمة للخريجين الأجانب في الولايات المتحدة

دوليات
ترامب يقترح منح إقامة دائمة للخريجين الأجانب في الولايات المتحدة

أعلن دونالد ترامب أن الحكومة الأمريكية يجب أن تمنح “تلقائياً” الإقامة الدائمة للأجانب الحاصلين على تعليم عالٍ في الولايات المتحدة، في وقت تُعدّ الهجرة قضية رئيسية في الحملة الرئاسية.

وقال الرئيس السابق في مقابلة مع بودكاست All-In نشرت الخميس “يجب أن تحصلوا تلقائيا في إطار شهادتكم على البطاقة الخضراء لتتمكنوا من البقاء في هذا البلد”.

البطاقة الخضراء هي الاسم الذي يطلق على تصريح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.

وسئل المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر عن قيود متعلقة بالهجرة قال المُحاور إنها تحد من تنافسية الولايات المتحدة و”قدرتها” على جذب الاشخاص “الأفضل والألمع إلى أمريكا”.

وقال ترامب إنه “يعرف قصص أشخاص تخرجوا من جامعة مرموقة ويريدون بشدة البقاء هنا. كان لديهم خطة عمل ومفهوم (لكن) لا يمكنهم ذلك. إنهم يعودون إلى الهند، إلى الصين. ويقومون بالأعمال نفسها في هذه البلدان ويصبحون من أصحاب المليارات ويوظفون آلاف الناس. وكان يمكن القيام بذلك هنا”.

وتأتي تصريحات الجمهوري، المغايرة لمواقفه التقييدية المعتادة المتعلقة بالهجرة، بعد أيام قليلة على إعلان منافسه الديموقراطي جو بايدن أنه يريد تسريع إجراءات الحصول على تأشيرة عمل لبعض المهاجرين من حملة شهادات التعليم العالي في الولايات المتحدة الذين تلقوا عرض عمل في البلاد.

وقال الرئيس الأمريكي الحالي: “يمكننا تأمين الحدود (مع المكسيك) وتوفير سبل قانونية للهجرة”.

وانتهز الديموقراطي الفرصة الثلاثاء لانتقاد سلفه، معتبرا أنه من “الفضيحة” القول، كما فعل الملياردير، إن المهاجرين “حيوانات تسمم دماء” البلاد.

من جهته أكد فريق حملة ترامب الذي يَعِد بعمليات طرد جماعي إذا فاز، أن إجراءات بايدن “ستغذي بلا شك جرائم المهاجرين”.

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