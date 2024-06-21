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فريق التحرير

21 يونيو 2024

كحول مغشوشة تقتل 47 شخصا في الهند

منوعات
كحول مغشوشة تقتل 47 شخصا في الهند

قال مسؤول حكومي، اليوم الجمعة، إن أحدث واقعة لتناول مشروبات كحولية ملوثة ومغشوشة في ولاية تاميل نادو بجنوب الهند أودت بحياة 47 ولا يزال هناك أكثر من مئة يتلقون العلاج في المستشفيات.

ومنذ يوم الأربعاء تطلبت حالة إعياء أصيب بها أكثر من 150 شخصا، يعانون من القيء وآلام في المعدة والإسهال، إلى العلاج في المستشفى بعد تناول مشروب كحولي مخلوط بالميثانول ومُصنع في منطقة كالاكوريشي على بعد حوالي 250 كيلومترا من تشيناي عاصمة الولاية.

وأضاف المسؤول أن 118 ما زالوا يتلقون العلاج في مستشفيات المنطقة والمناطق المجاورة حتى صباح اليوم الجمعة.

وذكرت حكومة الولاية أمس الخميس أن الشرطة ألقت القبض على أربعة أشخاص بتهمة بيع خمور مغشوشة وصادرت 200 لتر منها، مضيفة أنها اتخذت إجراءات تأديبية ضد عشرة مسؤولين لإخفاقهم في منع هذا الأمر.

ووقوع وفيات نتيجة تناول مشروبات كحولية مصنعة بطريقة غير مشروعة أمر متكرر في الهند حيث لا يتمكن كثيرون من تحمل تكلفة شراء كحوليات من علامات تجارية معروفة. وطالب مواطنون ونشطاء باتخاذ إجراءات صارمة بحق بائعي المنتجات المغشوشة.

وقالت حكومة الولاية إنها تتخذ إجراءات لتحديد هوية المتورطين في إنتاج الميثانول، وهي مادة كيميائية سامة تستخدم عادة للأغراض الصناعية.

ولقي أكثر من عشرة أشخاص حتفهم العام الماضي في حادث مماثل وقع في منطقة قريبة في ولاية تاميل نادو.

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