التوتر يتصاعد بين الكوريتين.. طلقات تحذيرية بعد “اختراق حدودي”

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

21 يونيو 2024

التوتر يتصاعد بين الكوريتين.. طلقات تحذيرية بعد “اختراق حدودي”

دوليات
التوتر يتصاعد بين الكوريتين.. طلقات تحذيرية بعد “اختراق حدودي”

في تصعيد جديد للتوترات على طول الحدود بين الكوريتين، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، الجمعة، أنه قام بإطلاق طلقات تحذيرية بعد أن عبر جنود كوريون شماليون الحدود إلى الجنوب أمس الخميس في المرة الثالثة خلال شهر يونيو الحالي.

وبحسب ما ذكرته هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية ، فإن مجموعة كبيرة من الجنود الكوريين الشماليين تجاوزوا حدود المنطقة المنزوعة السلاح ودخلوا الأراضي الكورية الجنوبية بالقرب من خط المواجهة المركزي.

وعلى إثر ذلك ، قامت القوات المسلحة الكورية الجنوبية بتوجيه التحذيرات وإطلاق الطلقات التحذيرية لدفعهم للعودة إلى الجانب الآخر من الحدود.

وكان عشرات الجنود الكوريين الشماليين عبروا الحدود مع كوريا الجنوبية، في 9 يونيو ثم في 11 من الشهر نفسه قبل أن يتراجعوا بعدما أطلق الجيش الكوري الجنوبي طلقات تحذيرية.

ويأتي هذا التصعيد في التوترات الحدودية في وقت تشهد فيه العلاقة بين كوريا الشمالية وروسيا تطورات مثيرة للاهتمام، حيث وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية يوم الأربعاء الماضي وقام بتوقيع اتفاقية دفاع مشتركة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ورداً على هذه الاتفاقية، أعلنت كوريا الجنوبية يوم الخميس الماضي أنها ستقوم بإعادة النظر في سياستها الحالية التي تمنع تقديم إمدادات الأسلحة لأوكرانيا مباشرة.

ورغم وجود منطقة منزوعة السلاح تبلغ مساحتها أربعة كيلومترات تفصل بين الكوريتين ، إلا أن جانبي تلك المنطقة يتمتعان بتحصينات شديدة ، بينما يتم تحديد الخط الفاصل بينهما بإشارات بسيطة فقط.

ومنذ انتهاء الحرب الكورية عام 1953، بقيت شبه الجزيرة الكورية في حالة توتر مستمرة، ولم تنته الحرب الكورية رسميًا وفقًا لشروط السلام المستدام.

تابعنا: