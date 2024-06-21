تسمم 100 شخص في العراق بعد تناول وجبة عشاء بحفل زفاف

شهدت محافظة الأنبار العراقية حالة تسمم جماعي، حيث أصيب أكثر من 100 شخص بأعراض تسمم غذائي حادة بعد تناولهم وجبة عشاء في حفل زفاف.

وهرع المصابون إلى المستشفى وهم يعانون من ألم شديد في المعدة، وتقيؤ، وارتفاع في درجة الحرارة، مما استدعى تدخلًا طبيًا عاجلاً.

وتمكن الطاقم الطبي من السيطرة على الوضع وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين، حيث تم إعطاؤهم السوائل الوريدية والأدوية المناسبة للتخفيف من حدة الأعراض وتخليص الجسم من السموم.

وأكدت المصادر الطبية أن حالة جميع المصابين مستقرة ويتلقون العلاج اللازم تحت المراقبة المستمرة، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لتحديد سبب التسمم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.