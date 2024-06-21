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فريق التحرير

21 يونيو 2024

جوائزها 60 مليون دولار.. تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالبوليفارد

منوعات
جوائزها 60 مليون دولار.. تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالبوليفارد

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، عن استضافة السعودية لمنافسات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بمشاركة أكثر من 1500 محترف في عالم الجيمينج، وبجوائز هي الأضخم في العالم بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار.

وقال “آل الشيخ” في مقطع فيديو نشره عبر منصة “إكس” وصفه بـ”المهم: “كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض من 3 يوليو إلى 25 أغسطس سيكون هناك 30 فريقا عالميا.. بجانب ألعاب مميزة وأكثر من 1500 محترف في عالم الجيمينج”.

وأضاف: “أكبر جوائز في تاريخ العالم.. حيث أن مجموع جوائز البطولة هو 60 مليون دولار.. البوليفارد سينقلب لمدة شهرين من جيمينج وحفلات غنائية وكل شيء تحلمون به للشباب والبنات واللي مش هييجي هيفوته أشياء كتيرة”.

وتابع “آل الشيخ”: “حدث تاريخي من الحفلات والمسرحيات في البوليفارد وسيكون حدث غير طبيعي.. سيكون مفتوحا للجميع وبرضه نقل لايف على قناة MBC أكشن إن شاء الله بتتحول إلى MBC Gaming وتنقل البطولة لايف”.

واستطرد: “حدث تاريخي وحفلات ومسرحيات وتفاعل في البوليفارد سيكون غير طبيعي متعة للجميع والبوليفارد مفتوح للجميع وتابع البطولة ونتمنى لفرقنا النجاح إن شاء الله ولشبابنا السعودي النجاح والعربي أيضا”.

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