بفارق 56 مليون دولار.. حملة ترامب تتفوق على بايدن بجمع الأموال

أعلنت حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها جمعت 85 مليون دولار خلال شهر مايو، مما يرفع إجمالي أموال العملية السياسية للرئيس الديمقراطي إلى 212 مليون دولار.

بينما جمعت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب 141 مليون دولار في الفترة نفسها، وفقاً لحملته واللجنة الوطنية الجمهورية.

وخلال الـ 24 ساعة التي أعقبت الأحكام، ضد ترامب تبرع مؤيدوه بما يقرب من 53 مليون دولار، فيما أفاد الحزب الديمقراطي بوجود حوالي 65 مليون دولار في البنك، ارتفاعاً من 62 مليون دولار في أبريل.

وفي سياق مستقل، جمعت لجنة العمل السياسي الكبرى التابعة لترامب ما يقرب من 69 مليون دولار في مايو، بما في ذلك تبرع بقيمة 50 مليون دولار من رجل الأعمال تيموثي ميلون.

كانت إجماليات كل من ترامب وبايدن في مايو شهدت تحسنا مقارنة بأبريل، حيث جمعت حملة ترامب 76 مليون دولار وجمعت حملة بايدن 51 مليون دولار في ذلك الشهر، فمنذ انطلاق الحملة، جمعت حملة بايدن أكثر من 558 مليون دولار، متفوقة على أي مرشح ديمقراطي آخر في هذه المرحلة.