خطيب المسجد الحرام: جهود القيادة أثمرت عن نجاح عظيم لموسم الحج

أشاد خطيب المسجد الحرام الشيخ ياسر الدوسري، بجهود القيادة السعودية التي أثمرت عن النجاح العظيم لموسم الحج في هذا العام.

وأوضح الشيخ الدوسري، أن ما يجري اليوم من اختصار للخطبة وتخفيف للصلاة مراعاة للزحام وحرارة الأجواء وتيسيرا على المصلين.

وقال إن من لبى في الحج للرحمن فليلبي بالطاعات في كل مكان وزمان ومن امتنع في حجه عن محظورات الإحرام فليعلم أن هناك محظورات على الدوام فليحذر من خطوات الشيطان.

ووجه حديثه للحجاج: “ها أنتم يا حجاج بيت الله قد استفتحتم حياتكم بصفحة بيضاء ورجعتم بعد حجكم بثياب الطهر والنقاء فأروا الله من أنفسكم خيرا واعزموا على المحافظة على الطاعات ما بقيتم”.