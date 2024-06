“صرصور” يثير الفوضى في مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية الأمريكية

في مشهد طريف وغير متوقع، أثار صرصور ضخم حالة من الفوضى والارتباك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر.

كان ميلر يتحدث عن العمليات التي يشنها حزب الله في جنوب لبنان على شمال إسرائيل، عندما لاحظ وجود الصرصور يزحف على الحائط خلف أحد الصحفيين.

State Dept. spokesperson Matthew Miller: “I hate to interrupt. There’s a big cockroach on the wall over your head there … Sorry to be distracted but that’s a rather large one.” pic.twitter.com/6K3OO3oMye

