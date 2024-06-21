هآرتس: الجيش الإسرائيلي يريد إنهاء حرب غزة.. ونتنياهو مستمر لأغراض سياسية

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

21 يونيو 2024

هآرتس: الجيش الإسرائيلي يريد إنهاء حرب غزة.. ونتنياهو مستمر لأغراض سياسية

دوليات
هآرتس: الجيش الإسرائيلي يريد إنهاء حرب غزة.. ونتنياهو مستمر لأغراض سياسية

ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية اليوم الجمعة أن الجيش الإسرائيلي يعتزم إعلان انتهاء الحرب بعد عملية رفح في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش يستعد للتركيز على الأوضاع الأمنية المتزايدة في الشمال، في حين يعمل رئيس الوزراء نتنياهو على تعزيز موقفه السياسي المتدهور بسبب التفاهمات والشعارات السلبية.

كما أوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يرغب في إنهاء القتال في غزة والتركيز على عمليات التفتيش وفتح المجال لصفقات تبادل.

ولفتت إلى أنه من المرجح أن تتضح الخطوات الاستراتيجية خلال أسابيع قليلة، حيث سيجتمع قادة الجيش مع نتنياهو لطلب دعمهم في تحقيق الوضوح الاستراتيجي.

وأكدت الصحيفة أن “نتنياهو” الذي يعرف وجهة نظر الجيش، لا يميل إلى التصديق عليها، ويستمر في التصريح بأن الحرب الشاملة ضد حماس سوف تستمر، ويطلق مرة أخرى وعوداً بالنصر الكامل لمؤيديه.

وتابعت: “يبقى هدف نتنياهو الأسمى هو البقاء عبر اجتياز الدورة الصيفية للكنيست والانتظار على أمل انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة مرة أخرى”.

وجاء التقرير في سياق تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيل هغاري، الذي أكد أن القضاء على حركة حماس يبدو غير ممكن في الوقت الراهن، واستندت النقاشات إلى مقابلة معه على قناة 13 الإسرائيلية، حيث انتقد السياسيين الإسرائيليين عدم تقديم بدائل للتعامل مع الوضع في غزة.

تابعنا: