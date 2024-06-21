هآرتس: الجيش الإسرائيلي يريد إنهاء حرب غزة.. ونتنياهو مستمر لأغراض سياسية

ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية اليوم الجمعة أن الجيش الإسرائيلي يعتزم إعلان انتهاء الحرب بعد عملية رفح في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش يستعد للتركيز على الأوضاع الأمنية المتزايدة في الشمال، في حين يعمل رئيس الوزراء نتنياهو على تعزيز موقفه السياسي المتدهور بسبب التفاهمات والشعارات السلبية.

كما أوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يرغب في إنهاء القتال في غزة والتركيز على عمليات التفتيش وفتح المجال لصفقات تبادل.

ولفتت إلى أنه من المرجح أن تتضح الخطوات الاستراتيجية خلال أسابيع قليلة، حيث سيجتمع قادة الجيش مع نتنياهو لطلب دعمهم في تحقيق الوضوح الاستراتيجي.

وأكدت الصحيفة أن “نتنياهو” الذي يعرف وجهة نظر الجيش، لا يميل إلى التصديق عليها، ويستمر في التصريح بأن الحرب الشاملة ضد حماس سوف تستمر، ويطلق مرة أخرى وعوداً بالنصر الكامل لمؤيديه.

وتابعت: “يبقى هدف نتنياهو الأسمى هو البقاء عبر اجتياز الدورة الصيفية للكنيست والانتظار على أمل انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة مرة أخرى”.

وجاء التقرير في سياق تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيل هغاري، الذي أكد أن القضاء على حركة حماس يبدو غير ممكن في الوقت الراهن، واستندت النقاشات إلى مقابلة معه على قناة 13 الإسرائيلية، حيث انتقد السياسيين الإسرائيليين عدم تقديم بدائل للتعامل مع الوضع في غزة.