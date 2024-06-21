مقتل جندي تونسي جراء تحطم هليكوبتر عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن جنديا تونسيا لقي حتفه في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية بمدينة قفصة اليوم الجمعة.

ووقع الحادث بالقاعدة الجوية في قفصة خلال مناورة هبوط.