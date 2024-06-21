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21 يونيو 2024

سفير السعودية لدى بريطانيا: لن نقوم بالتطبيع على حساب الشعب الفلسطيني

دوليات
سفير السعودية لدى بريطانيا: لن نقوم بالتطبيع على حساب الشعب الفلسطيني

قال السفير السعودي في بريطانيا، الأمير خالد بن بندر بن سلطان، إن السعودية لن تطبع مع إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني، وذلك أثناء مشاركته في جلسات مؤتمر المعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاتم هاوس” بلندن والذي عقد أمس الخميس.

وأضاف الأمير خالد بن بندر، أن السعودية تعترف بدولة فلسطين، والأمر لا يتعلق بإقامة دولة فلسطينية، لأننا نؤمن بأنها موجودة بالفعل، ولكننا نسعى لأن يجمع العالم كله على ذلك، كما أنه من دون إقامة دولة فلسطينية وحل للصراع فلا أهمية للتطبيع، ولا فائدة منه، لأنه سيظل لدينا صراع، والصراع هو المشكلة وليس التطبيع.

وشدد على أن السعودية لن تقوم بالتطبيع على حساب الشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته.

وبشأن الوضع في غزة قال: “كلما ابتعدنا عن إيجاد حل فإن مزيدا من الناس سيفقدون الأمل، وكلما اقتربنا من هذه النقطة، فإن ذلك يقربنا من صراع إقليمي”.

وأكد أن الموقف السعودي فيما يخص الحرب على غزة، بما في ذلك خطاب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الأخير في موسم الحج، الذي كرّر فيه الدعوة إلى الوقف الفوري للحرب قال: “لقد صرّح ولي العهد بوضوح شديد، أننا بحاجة إلى وقف إطلاق النار، وإلى حل لا رجعة فيه للفلسطينيين، ومن ثم يعم السلام في كل مكان”.

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