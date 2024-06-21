تقارير تكشف موعد انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025

كشفت قنوات بين سبورتس القطرية، عن موعد إنطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي ستقام في المغرب.

ونشر الحساب الرسمي لقنوات بين سبورتس عبر منصة “أكس” بأنه تم تحديد موعد إقامة كأس أمم أفريقيا في الـ21 من ديسمبر.

وأوضحت بأن المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا ستقام في الـ18 من يناير 2026.

وفي سياق متصل كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” أوضح بأنه سيتم تقسيم 48 دولة، بما في ذلك الفائزون الأربعة من الدور التمهيدي (تشاد، إيسواتيني، ليبيريا وجنوب السودان) إلى 12 مجموعة تضم كل منها أربعة فرق للتنافس على أماكن في النهائيات.

وستكون التصفيات بين كلا من المنتخبات، الجزائر وأنجولا وبنين وبوتسوانا وبوروندي والكاميرون والرأس الأخضر وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا الاستوائية، إيسواتيني وإثيوبيا.

وتشمل الدول الأخرى الجابون، وغامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وكينيا، وليسوتو، وليبيريا، وليبيا، ومدغشقر، وملاوي، ومالي، وموريتانيا، والمغرب، وموزمبيق، وناميبيا، والنيجر، ونيجيريا، ورواندا، وساو تومي وبرينسيبي، والسنغال، وسيراليون. وجنوب أفريقيا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وتوغو وتونس وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي.

جدير بالذكر أن كاف قد أعلن في وقت سابق عن موعد قرعة تصفيات أمم أفريقيا، والذي سيقام يوم الخميس الموافق 4 يوليو المقبل، في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية.