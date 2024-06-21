البرلمان العربي يرحب باعتراف أرمينيا بدولة فلسطين

رحب البرلمان العربي، بقرار جمهورية أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة، مؤكداً أنه يعد انتصاراً جديداً للقضية والدبلوماسية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأكد البرلمان في بيان اليوم، أن تزايد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، يمثل رداً عمليّاً على مخططات كيان الاحتلال الفاشلة لتصفية القضية الفلسطينية.

ودعا في بيانه، جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المضي قُدماً في الاعتراف كخطوة نحو إنهاء الظلم التاريخي، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود من الاحتلال، مطالباً في الوقت نفسه المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.