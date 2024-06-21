النمسا يفوز على بولندا بثلاثية في يورو 2024

حقق منتخب النمسا الفوز على نظيره بولندا بثلاث أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الجمعة، ببطولة كأس أمم أوروبا 2024.

والتقى منتخب النمسا مع نظيره بولندا في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في الجولة الثانية من دور المجموعات ليورو 2024.

وسجل ثلاثية النمسا في شباك بولندا كلا من تراونر في الدقيقة 9، بومجارتنر في الدقيقة 67، أرناوتوفيتش في الدقيقة 78.

ويتواجد منتخبي النمسا وبولندا في المجموعة الرابعة ببطولة يورو 2024، رفقة كلا من منتخبي فرنسا وهولندا.

وبهذه النتيجة حصل منتخب النمسا على ثلاث نقاط جديدة في رصيده ليصبح 3 نقاط، متواجدًا في المرتبة الثانية للمجموعة الرابعة.