مدرب الأهلي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مصير فيرمينو

أتخذ ماتياس يايسله المدير الفني لفريق الأهلي، قرار حاسم بشأن البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وأشار الصحفي رودي جاليتي بأن يايسله لا يرغب في استمرار البرازيلي روبرتو فيرمينو، بصفوف الأهلي في الموسم الجديد.

وأكد بأن يايسله طالب إدارة الأهلي برحيل اللاعب، والتعاقد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو الصيفي.

وانضم فيرمينو إلى صفوف الأهلي في الصيف الماضي، ويرتبط بعقد مع الراقي حتى عام 2026.

جدير بالذكر أن الاتحاد أنهى موسمه في بطولة الدوري السعودي، وهو يتواجد في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.