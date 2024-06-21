رياح قوية تؤجج 45 حريق غابات في اليونان.. عمليات إجلاء واسعة للسكان

سجّلت اليونان 45 حريق غابات، اليوم الجمعة، لليوم الثالث على التوالي والذي يشهد رياحاً شديدة أدّت إلى عمليات إجلاء وقائية في عدد من القرى، خصوصاً في بيلوبونيز (جنوب)، حسبما أفاد عناصر إطفاء.

واندلعت أربعة حرائق كبيرة على الأقل في شبه جزيرة بيلوبونيز، خصوصاً قرب مدينة ميغالوبولي في أركاديا وفي مقاطعات أرغوليدا وميسينيا وأخايا، الواقعة على بعد ما بين 150 و250 كيلومتراً جنوب غرب أثينا.

وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء فاسيليس فاثراكوجيانيس خلال مؤتمر صحفي، إنّ “الظروف المناخية صعبة للغاية، فقد تخطّت سرعة الرياح في بعض المناطق الجمعة، 95 كيلومتراً في الساعة، ما يجعل من الصعب على طياري” قاذفات المياه التعامل معها.

وأضاف المسؤول أنّه في المجموع “سُجّل اندلاع 45 حريقاً في مختلف أنحاء البلاد” أحدها قرب منتجع مافرو ليثاري قرب أثينا، وتمّ احتواؤه بسرعة، ودعا المواطنين إلى توخّي اليقظة.

وفي ميغالوبولي حيث اندلع حريق قرب محطّة كهرباء تابعة لشركة الكهرباء اليونانية، يسعى 44 من عناصر الإطفاء الى احتواء النيران تدعمهم 12 مركبة و6 قاذفات مياه ومروحيّتان، وفقاً لوكالة الأنباء اليونانية “انا” (Ana).

ومنذ الأربعاء، تحذّر السلطات من “خطر كبير للغاية” لاندلاع حرائق الغابات بسبب رياح قوية ودرجات حرارة مرتفعة وصلت إلى 40 مئوية في بعض المناطق.

وسُجّل حريق الأربعاء في كوروبي على بعد 30 كيلومتراً جنوب شرق أثينا، حيث نُفّذ إجلاء وقائي لسكّان قريتين مجاورتين وثلاث مدارس خاصّة.

وتستعدّ اليونان المعتادة على موجات الحر منذ أسابيع، لصيف صعب ولاندلاع حرائق الغابات بشكل خاص، بعدما شهدت شتاء هو الأقل برودة في تاريخها.

وشهدت الدولة المتوسطية أول موجة حر الأسبوع الماضي، مع وصول درجة الحرارة إلى أكثر من 44 مئوية.

وفي عام 2023، شهدت هذه البلاد حرائق مدمّرة وموجة قيظ استمرّت أسبوعين تخطّت خلالها الحرارة 40 مئوية.