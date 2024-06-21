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21 يونيو 2024

نجاح للعام الثاني.. 2000 رحلة للحجاج كبار السن وذوي الإعاقة بالسكوتر الكهربائي

محليات
نجاح للعام الثاني.. 2000 رحلة للحجاج كبار السن وذوي الإعاقة بالسكوتر الكهربائي

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن أكثر من 2000 رحلة تمت عبر مبادرة السكوتر الكهربائي، مشيرةً إلى أنها أثبتت نجاحها على مدى عامين من التجربة، لتنطلق هذا العام كخدمة رئيسة؛ تهدف إلى تيسير حركة حجاج بيت الله الحرام من كبار السن وذوي الإعاقة.

وتستهدف المبادرة تهيئة مسارات دائمة لتيسير تنقّل حجاج بيت الله الحرام على 3 مسارات، حيث يبدأ المسار الأول بين مشعري عرفة ومزدلفة بطول يمتد إلى 4 كم، بالإضافة للجسر الغربي المؤدي لمنشأة الجمرات بطول يبلغ 1,2 كم، وأخيراً عبر 1,2 كم في الجسر الشرقي المؤدي إلى منشأة الجمرات.

كما تتنوع أشكال السكوترات الكهربائية لتتناسب مع احتياجات ضيوف الرحمن، عبر عجلات رباعية وثلاثية وثنائية؛ بهدف توفير أنماط متعددة لتنقل ضيوف الرحمن تتسم بالسرعة والكفاءة والأمان.

يذكر أن الهيئة العامة للنقل بدأت في تجربة السكوتر الكهربائي في حج عام 1443هـ، لتتوسع بالتجربة في العام الماضي، وتبدأ رحلة جديدة في حج 1445هـ، في تقديم خدمات متنوعة ومريحة لقاصدي المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.

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