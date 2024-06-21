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21 يونيو 2024

الكرملين: روسيا بحاجة لإجراء محادثات أمنية مع الولايات المتحدة

دوليات
الكرملين: روسيا بحاجة لإجراء محادثات أمنية مع الولايات المتحدة

قال الكرملين اليوم الجمعة إن روسيا ترى حاجة ملحة لإجراء محادثات أمنية مع الولايات المتحدة لكنها يجب أن تكون “شاملة” وتشمل موضوع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ردًا على سؤال عما إذا كانت موسكو مستعدة للتحدث مع واشنطن بشأن المخاطر النووية: “من المستحيل استئصال أي أجزاء فردية من المجمع العام للمشاكل المتراكمة ولن نفعل ذلك”.

وقال بيسكوف للصحفيين “لذلك نحن منفتحون على الحوار، ولكن على حوار واسع وشامل يغطي جميع الأبعاد، بما في ذلك البعد الحالي المتعلق بالصراع حول أوكرانيا والمتعلق بالتورط المباشر للولايات المتحدة في هذا الصراع”.

وترفض الولايات المتحدة ادعاء روسيا بأنها من خلال تسليح أوكرانيا، أصبحت طرفاً مباشراً في حرب تهدف إلى إلحاق “هزيمة استراتيجية” ساحقة بموسكو، وتقول الولايات المتحدة إن أي مفاوضات بشأن الحرب هي مسألة تخص أوكرانيا.

الموقف الروسي، كما أوضحه بيسكوف، ليس جديدا، لكنه قال للصحفيين إن قائمة المواضيع التي يتعين على روسيا والولايات المتحدة مناقشتها تتزايد.

وقال بيسكوف: “بشكل عام، هذا الحوار مطلوب بشدة.. إنه ضروري لأن المشاكل تتراكم، وهناك الكثير من المشاكل المرتبطة بالبنية الأمنية العالمية”.

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