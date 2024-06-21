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21 يونيو 2024

لاعب شتوتجارت الألماني على رادار الأهلي

رياضة
لاعب شتوتجارت الألماني على رادار الأهلي

كشفت تقارير صحفية، عن دخول لاعب شتوتجارت الألماني دائرة اهتمام النادي الأهلي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لقنوات الكأس القطرية فأن المهاجم الغيني سيرهو غيراسي لاعب شتوتغارت الألماني أحد الأسماء المطروحة على طاولة الأهلي السعودي.

ويضم الأهلي 8 لاعبين أجانب في الفريق وهم السنغالي إدوارد ميندي حارس المرمى، الجزائري رياض محرز، الفرنسي ألان ماكسيمان، الإسباني جابريل فيجا، والإيفواري فرانك كيسيه، التركي ميريح ديميرال المدافع، البرازيلي روجير إيبانيز، البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وفي سياق متصل أكدت تقارير صحفية بأن يايسله المدير الفني لا يرغب في استمرار البرازيلي روبرتو فيرمينو، بصفوف الأهلي في الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن الأهلي أنهى موسمه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وهو يتواجد في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 65 نقطة.

 

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