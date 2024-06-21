أبطال فيلم “ولاد رزق 3”: شكرا للسعودية وشعبها على الدعم الكبير

عبرّ أبطال فيلم “ولاد رزق 3” عن شكرهم العميق للمملكة العربية السعودية وشعبها على الدعم الكبير الذي قدموه للفيلم خلال تصويره وعرضه في المملكة.

وأشار مخرج العمل طارق العريان إلى أنّه رغب تطوير نوع جديد من أفلام الأكشن، باحثًا عن طريقة تختلف عن كل ما قدّمه السينما العربية سابقًا.

وأكد أن الدعم الذي تلقاه من هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ كان بمثابة تحد جديد له، حيث ساعده على تجاوز الحدود المألوفة في السينما العربية وخلق عمل فريد من نوعه.

وأعرب عن سعادته بهذا التعاون المثمر مع هيئة الترفيه، مُثمّنًا دورها في دعم صناعة السينما العربية وتشجيع الإبداع والابتكار.

وقال الممثل أحمد عز بطل العمل، في تقرير تلفزيوني لأبطال الفيلم، إن تصوير “ولاد رزق 3” في السعودية كان بمثابة “توفيق كبير”، حيث وفرت هيئة الترفيه كلّ الإمكانيات اللازمة لضمان سير العمل بسلاسة ونجاح.

وأثنى عز على التنظيم الممتاز والإمكانيات الاحترافية التي وفرتها هيئة الترفيه، مما ساهم في خلق بيئة عمل مثالية وفريدة من نوعها.

وقدّم عز الشكر والتقدير للجمهور السعودي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

ويصنف آسر ياسين فيلم “ولاد رزق 3” كأحد أفضل الأفلام، وذلك لما يتميز به من مشاهد أكشن مُبهرة جذبت الجمهور لمشاهدته في السينمات أكثر من مرة، ناهيك عن نفاد التذاكر في العديد من العروض. ويُضيف ياسين بأنّه يلمس تطورًا هائلاً في كل زيارة له للرياض.

وحقق فيلم “ولاد رزق” نجاحاً كبيراً في دور العرض المصرية والسعودية، حيث تصدّر قائمة أعلى الأفلام إيرادات في تاريخ السينما المصرية والسعودية.