أسباب التعرق الليلي.. متى يجب استشارة الطبيب؟

التعرق الليلي مصطلح يُستخدم للتعرق المفرط الذي يحدث ليلاً، وهو أمر غير مريح لكثير من الناس، ورغم من شيوعه كعرض من أعراض انقطاع الطمث، فإنه يمكن أن يحدث بسبب بعض الحالات الطبية وبعض الأدوية.

في معظم الحالات، لا يُعد التعرق الليلي عرضًا خطيرًا، ولكن من المهم معرفة متى يجب عليك مراجعة الطبيب في حالة إصابتك بالتعرق الليلي.

أسباب بسيطة

والأسباب البسيطة للتعرق الليلي تتمثل في تناول أطعمة دسمة أو حريفة مساء، بالإضافة إلى اتباع نمط حياة غير صحي، والذي يشمل السِمنة الشديدة والتدخين، وفق الرابطة المهنية لأطباء الباطنة الألمان.

وقد يرجع التعرق الليلي أيضا إلى التوتر النفسي، كما أنه قد يكون أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وحاصرات بيتا والأدوية الخافضة للحرارة والأدوية الخافضة لمستوى السكر بالدم والمستحضرات الهرمونية (على سبيل المثال لعلاج سرطان الثدي أو سرطان البروستاتا أو التهاب بطانة الرحم).

أسباب خطيرة

وقد يشير التعرق الليلي إلى أسباب خطيرة مثل الأمراض المعدية كالحمى الغدية والسل والملاريا أو أمراض الأيض مثل داء السكري والنقرس وفرط نشاط الغدة الدرقية.

كما قد ينذر بالتهاب رئوي أو التهاب البطانة الداخلية للقلب أو السرطان مثل سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم (اللوكيميا).

استشارة الطبيب

ويجب استشارة الطبيب إذا حدث التعرق الليلي على نحو مفاجئ وكان شديدا ومصحوبا بأعراض أخرى، مثل الحمى وضيق التنفس وسرعة ضربات القلب وفقدان الوزن وفقدان الشهية والشعور بالتعب والإنهاك.