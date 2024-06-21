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21 يونيو 2024

“يوتيوب” تطلق ميزة تحرير مقاطع الفيديو الطويلة بمدة تزيد عن 6 ساعات

منوعات
“يوتيوب” تطلق ميزة تحرير مقاطع الفيديو الطويلة بمدة تزيد عن 6 ساعات

أعلنت منصة “يوتيوب” عن إطلاق ميزة جديدة تُتيح لمنشئي المحتوى تحرير مقاطع الفيديو الطويلة التي تزيد مدتها على ست ساعات، وهو ما لم يكن ممكنًا في الماضي.

تُتيح ميزة تحرير الفيديو الطويل الجديدة لمنشئي المحتوى مزيدًا من المرونة في معالجة مقاطع الفيديو الطويلة، خاصةً تلك المُسجّلة خلال أحداث البث المباشر.

في السابق، كانت مقاطع الفيديو التي تزيد مدتها على ست ساعات غير مؤهلة للتحرير على YouTube Studio، لكن مع الميزة الجديدة، تمّ إزالة هذا الحدّ، مما يُتيح لمنشئي المحتوى تحرير مقاطعهم الطويلة بدقة وإضافة العناصر المُفضلة لديهم.

مع ذلك، حذرت يوتيوب من أنّ معالجة مقاطع الفيديو الطويلة قد تستغرق وقتًا أطول من المعتاد.

وعلّقت الشركة قائلة: “لم تكن مقاطع الفيديو التي تزيد مدتها على 6 ساعات مؤهلة للتحرير في السابق، وهو ما أشار إليه منشئو المحتوى، وخاصةً القائمون على البث المباشر، على أنه نقطة ضعف، يسعدنا أن نعلن أننا أزلنا الحد الأقصى للطول، مع أن معالجة مقاطع الفيديو الطويلة قد تستغرق وقتًا أطول”.

يُتوقع أن تُساهم هذه الميزة الجديدة في زيادة نسب مشاهدة المحتوى الطويل على يوتيوب، خاصةً مع إمكانية تحريره بشكل أفضل وإضافة العناصر المُفضلة لدى الجمهور.

كما تعمل المنصة على تسهيل إدارة تعليقات القناة داخل YouTube Studio، حيث تتيح للمستخدمين تحديد ومعالجة التعليقات المتعددة في وقت واحد عبر علامة التبويب “نشر”.

يمكن للقنوات الآن اختيار عدة تعليقات لمراجعتها في قسم “في انتظار المراجعة”، مما يبسط عملية الإشراف.

يساعد هذا التحديث منشئي المحتوى الذين يتلقون كميات كبيرة من التعليقات غير المرغوب فيها على اتخاذ إجراءات سريعة بخصوص التعليقات من قائمة المواد المنشورة دون الحاجة إلى مراجعتها بشكل فردي.

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