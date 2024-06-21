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فريق التحرير

21 يونيو 2024

أمطار غزيرة تُغرق أمريكا الوسطى.. 30 قتيلاً وأضرار جسيمة

منوعات
أمطار غزيرة تُغرق أمريكا الوسطى.. 30 قتيلاً وأضرار جسيمة

قال مسؤولون محليون إن ما لا يقل عن 30 شخصاً لقوا حتفهم فيما اضطر آلاف إلى ترك منازلهم مع استمرار هبوب العواصف وهطول الأمطار الغزيرة في أمريكا الوسطى، وهو ما رفع منسوب المياه في بعض الأنهار وتسبب في تدمير منازل وحدوث انهيارات أرضية.

وذكرت السلطات في السلفادور، اليوم الجمعة، أن عدد من لقوا حتفهم جراء الأمطار الغزيرة ارتفع إلى 19، من بينهم ستة أطفال، بينما لا يزال أكثر من ثلاثة آلاف شخص في ملاجئ مؤقتة.

وقال لويس أمايا، رئيس وكالة الحماية المدنية في السلفادور، للصحفيين، اليوم الجمعة: “علينا أن ننقذ حياة الناس.. يجب علينا الآن التركيز على حماية الأرواح”.

وأوضحت السلطات في جواتيمالا اليوم أن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأُجلي نحو 11 ألف شخص بينما لا يزال 380 تقريباً في ملاجئ مؤقتة.

وأضافت أن 300 شخص تعرضوا لأضرار بالغة إلى جانب تدمير أربعة جسور.

وفي هندوراس المجاورة، أشارت السلطات إلى وفاة شخص وإجلاء أكثر من 1200، منهم 300 تقريباً خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.

وأضافت أن الأمطار تسببت في عزل 180 منطقة سكانية وتدمير 22 منزلاً.

وفي المكسيك، تتوقع السلطات هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد ولا سيما عبر أجزاء من سواحل المحيطين الهادي والأطلسي وكذلك في المناطق الداخلية.

ودفعت الأمطار السلطات إلى إجلاء نحو 80 شخصاً من مستشفى للأطفال في ولاية واهاكا أمس الخميس، لكنها أسهمت في ملء الخزانات المتضررة من الجفاف في أنحاء البلاد.

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