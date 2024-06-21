رسميًا.. الهلال يوقع إتفاقية تطوير ملعب المملكة أرينا

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن توقيع اتفاقية مع نادي الهلال، من أجل تطوير ملعب المملكة أرينا.

وكان تركي آل الشيخ أعلن من قبل عن تطوير ملعب المملكة أرينا وزيادة سعته إلى 26700 مقعد للجماهير، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك تقنية سعودية خالصة ولأول مرة في الملاعب في العالم سيتم استخدامها واستحداثها في الملعب اللي هي عبارة عن أعمدة مزروعة تحت أرضية الملعب (Smart sustainable pitch technology)

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” وثيقه تخص إتفاق هيئة الترفيه والهلال على تطوير ملعب المملكة أرينا وزيادة سعة المدرجات خلال 90 يوم.

https://x.com/Turki_alalshikh/status/1804246135336231005