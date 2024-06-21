فهد بن منصور لـ”الوئام”: قمة “G20YEA” فتحت آفاقا للفرص الاستثمارية في الشركات الناشئة السعودية

أكد الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين (G20YEA) لعام 2024 في مدينة جويانيا البرازيلية، أهمية مشاركة المملكة في هذه القمة العالمية.

وشهدت القمة مشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ونخبة من رواد الأعمال السعوديين.

تعزيز بيئة الأعمال للشركات الناشئة

ركّزت القمة على تعزيز بيئة الأعمال للشركات الناشئة، من خلال تشجيع المجتمع العالمي على صياغة سياسات تضمن تمثيل احتياجات مختلف النظم البيئية للشركات الناشئة.

وشملت القمة جلسات حوارية لتبادل الأفكار، ومعارض مصاحبة، ومناطق مخصصة لبناء العلاقات التجارية وعقد الاجتماعات الثنائية وإبرام شراكات إستراتيجية عالمية.

فرص استثمارية

وقال الأمير فهد بن منصور لـ”الوئام” إن القمة فتحت الآفاق للفرص الاستثمارية في الشركات الناشئة السعودية، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أنها وفرت فرصة حيوية لرواد الأعمال في المملكة لتطوير أعمالهم وبناء شراكات إستراتيجية إقليمية، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 وتطلعات القيادة.

قمة G20YEA 2025

أشار إلى أن قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين (G20YEA) لعام 2025 سوف تعقد في جنوب أفريقيا. ونحرص على أهمية استمرار مشاركة المملكة في هذه القمم العالمية، لتعزيز مكانة المملكة كمركز ريادي للأعمال وتطوير الشركات الناشئة.