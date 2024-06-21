فهد بن منصور لـ”الوئام”: قمة “G20YEA” فتحت آفاقا للفرص الاستثمارية في الشركات الناشئة السعودية

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

22 يونيو 2024

فهد بن منصور لـ”الوئام”: قمة “G20YEA” فتحت آفاقا للفرص الاستثمارية في الشركات الناشئة السعودية

اقتصاد
فهد بن منصور لـ”الوئام”: قمة “G20YEA” فتحت آفاقا للفرص الاستثمارية في الشركات الناشئة السعودية

أكد الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين (G20YEA) لعام 2024 في مدينة جويانيا البرازيلية، أهمية مشاركة المملكة في هذه القمة العالمية.

وشهدت القمة مشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ونخبة من رواد الأعمال السعوديين.

تعزيز بيئة الأعمال للشركات الناشئة

ركّزت القمة على تعزيز بيئة الأعمال للشركات الناشئة، من خلال تشجيع المجتمع العالمي على صياغة سياسات تضمن تمثيل احتياجات مختلف النظم البيئية للشركات الناشئة.

وشملت القمة جلسات حوارية لتبادل الأفكار، ومعارض مصاحبة، ومناطق مخصصة لبناء العلاقات التجارية وعقد الاجتماعات الثنائية وإبرام شراكات إستراتيجية عالمية.

فرص استثمارية

وقال الأمير فهد بن منصور لـ”الوئام” إن القمة فتحت الآفاق للفرص الاستثمارية في الشركات الناشئة السعودية، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أنها وفرت فرصة حيوية لرواد الأعمال في المملكة لتطوير أعمالهم وبناء شراكات إستراتيجية إقليمية، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 وتطلعات القيادة.

قمة G20YEA 2025

أشار إلى أن قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين (G20YEA) لعام 2025 سوف تعقد في جنوب أفريقيا. ونحرص على أهمية استمرار مشاركة المملكة في هذه القمم العالمية، لتعزيز مكانة المملكة كمركز ريادي للأعمال وتطوير الشركات الناشئة.

تابعنا: