وزير الرياضة يهنئ محمد تولو بعد تأهله لأولمبياد باريس 2024

حرص وزير الشباب والرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على تهنئة الرامي السعودي محمد تولو، بعد تأهله لأولمبياد باريس، في لعبة رمي الكرة الحديدية.

وتأهل محمد تولو إلى أولمبياد باريس 2024، بعدما حقق الرقم القياسي الآسيوي والتأهيلي للأولمبياد برقم 21.80.

ونشر وزير الشباب عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” كالتالي: “أبارك لنجم منتخبنا لألعاب القوى البطل محمد تولو، تأهله لدورة الألعاب الأولمبية باريس2024، وتحطيمه الرقم القياسي الآسيوي في مسابقة دفع الجلة”.

وأختتم: “موهبة كبيرة ينتظرها مستقبل مبهر”.

جدير بالذكر أن الرامي السعودي محمد تولو كان قد حصد الميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت بالصيف المنقضي.

https://x.com/AbdulazizTF/status/1804257798966120828