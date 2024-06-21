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22 يونيو 2024

الشباب يتفق مع بيريرا على تجديد عقده

رياضة
الشباب يتفق مع بيريرا على تجديد عقده

يرغب نادي الشباب في تجديد عقد البرتغالي فيتور بيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

بيريرا تولى مهمة تدريب الشباب في منتصف الموسم الماضي خلفًا للكرواتي بيسكان، الذي تمت إقالته بسبب النتائج السلبية.

وكشفت صحيفة الرياضية بأن نادي الشباب يرغب في تجديد عقد بيريرا لمدة موسم، بناء على رغبة مشتركة من الطرفين.

وأكدت بأن الطرفين تواصلا لاتفاق بشكل مبدئي على العقد الجديد، وينتظر مواصلة المفاوضات بعد توقفها اليومين الماضيين، والإعلان بشكل رسمي.

وفي سياق متصل يرغب نادي الشباب في ضم مهاجم أولمبيك مارسيليا الجابوني أوباميانج، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقًا للتقارير الصحفية.

جدير بالذكر أن نادي الشباب أنهى موسمه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في المركز الثامن ولديه 44 نقطة.

 

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