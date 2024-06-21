طاقم تحكيم مباراة البرتغال وتركيا في يورو 2024

يستعد منتخب البرتغال لمواجهة نظيره تركيا مساء اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

ويستضيف ملعب سيجنال إيدونا بارك، أحداث مباراة البرتغال وتركيا في الجولة الثانية من دور المجموعات ليورو 2024.

ويتواجد منتخبي البرتغال وتركيا في المجموعة السادسة ببطولة يورو 2024، رفقة كلا من التشيك وجورجيا.

ويتصدر منتخب تركيا المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، متساويًا بنفس الرصيد مع البرتغال الذي يحل في الوصافة بفارق الأهداف.

طاقم تحكيم مباراة البرتغال وتركيا:

وسيُدير مباراة تركيا والبرتغال الحكم الألماني فيليكس تسفاير، ويعاونه مواطنيه ستيفان لوب، ماركو آشمولر.

وخيسوس خيل مانزانو حكمًا رابعًا، والألماني باستيان دانكيرت حكم لتقنية الفيديو.