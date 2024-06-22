تحركات أمنية ومتفجرات.. ماذا يحدث بمنطقة ماركا في عمان؟

سادت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بشأن طبيعة ما يحدث في محيط مطار ماركا العسكري في عمان.

وأعلن جهاز الأمن العام الأردني، في بيان له، ضبط كمية من المتفجرات مخزنة في منطقة ماركا الجنوبية في العاصمة عمان، حيث قامت مجموعة من الاشخاص بتخزينها في المنطقة.

وكشفت التحقيقات الأولية في القضية، عن قيام مجموعة من الأشخاص بتخزين كمّيات من المواد المتفجّرة داخل منزل في منطقة ماركا الجنوبية بالعاصمة الأردنية عمان.

وعلى الفور، قام خبراء المتفجّرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنية بالتعامل مع تلك المواد وتفجيرها في الموقع بعد أخذ الاحتياطات اللازمة كافّة من عزل وإخلاء للمنطقة ودون إصابات تذكر.

وأهاب الأمن العام الأردني بالسكان في المنطقة الابتعاد عن موقع المنزل وإعطاء المجال للأجهزة الأمنيّة لمتابعة عملها دون أيّة مؤثّرات، مشيرًا إلى أن القضية مازالت قيد التحقيق، وأنه سيتم نشر التفاصيل حال الانتهاء من التحقيقات.