موجة جديدة في أمريكا.. تسريح 14% من موظفي تسلا خلال 2024

كشفت السجلات الداخلية لشركة تسلا، أن عملية التقليص الكبير لحجم الشركة في عام 2023 أدت إلى خفض عدد موظفيها على مستوى العالم إلى ما يزيد قليلاً عن 121 ألف شخص.

وتؤكد تلك الأرقام أن شركة صناعة السيارات خفضت أكثر من 14% من قوتها العاملة حتى الآن هذا العام.

وبحسب تقارير ، كان إيلون ماسك يهدف إلى خفض عدد الموظفين بنسبة 20%، وأشار إلى أن العدد قد يكون أكبر.

يُذكر أنه فقد أكثر من 90 ألف شخص وظائفهم في شهر مارس بأكبر وتيرة منذ يناير من عام 2023، داخل أمريكا وفقاً لتقرير جديد صادر عن شركة الخدمات المهنية “Challenger”.