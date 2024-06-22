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22 يونيو 2024

كندا تبدأ إجلاء 45 ألف من رعاياها في لبنان.. مخاوف الحرب تتصاعد

دوليات
كندا تبدأ إجلاء 45 ألف من رعاياها في لبنان.. مخاوف الحرب تتصاعد

بدأت السلطات الكندية، إجراءاتها لإجلاء 45 ألف شخص من دبلوماسييها ورعاياها المتواجدين في لبنان.

يأتي ذلك وسط مخاوف تتصاعد خشية اندلاع حرب محتملة بين إسرائيل و”حزب الله” في لبنان.

وأبلغت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن بلادها تستعد عسكريا لإجلاء مواطنيها، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

وأرسلت كندا بالفعل قوات عسكرية إلى المنطقة للمساعدة في عملية إجلاء المواطنين الكنديين من لبنان إذا نشبت حرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وكانت وزارة الخارجية الكندية قد استبقت ذلك بنصح رعاياها بتجنب السفر إلى لبنان بسبب تدهور الوضع الأمني والاضطرابات المدنية، وإمكانية تدهور الوضع الأمني بشكل أكبر، دون سابق إنذار، وفي حالة اشتداد النزاع المسلح، قد تتأثر الوسائل التجارية لمغادرة البلاد.

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