الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية وعدة بلدات في الضفة الغربية

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت عدة بلدات ومدن في الضفة الغربية.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطيني، خلال اقتحامها مخيم بلاطة بمدينة نابلس، كما نفّذت قوات الاحتلال حملة اعتقال واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وتركزت الاعتقالات في جنين وقلقيلية.

فيما قال جيش الاحتلال إن قواتهم تنشط حاليا في منطقة قلقيلية بعد مقتل إسرائيلي.

وأفاد جيش الاحتلال في بيان بمقتل إسرائيلي أصيب بالرصاص في قلقيلية، مشيرا إلى أنه يجري التحقيق في ملابسات الحادث.

وقتل مستوطن صباح اليوم، عقب استهدافه بإطلاق نار وسط مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.