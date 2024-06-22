محلل سياسي لـ”الوئام”: إسرائيل ترغب في توسع الحرب داخل لبنان

الوئام – خاص

تواصل إسرائيل تهديدها باجتياح لبنان، حيث أعلن جيش الاحتلال، مؤخرًا إنهاء تدريبات الاستعداد للقتال على الحدود الشمالية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد اللبناني الأمرين جراء الفراغ السياسي والحرب الدائرة في جنوب البلاد دون سيطرة من السلطة السياسية أو العسكرية الرسمية اللبنانية على مجريات الأمور هناك.

حرب أمنية

ومن جانبه قال طوني بولس الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، إن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات أمنية من خلال اغتيال قادة ميدانين وعسكريين من الموالين لإيران، في لبنان بالإضافة لاستهداف البنية التحتية بغارات بشكل دائم حيث تحول الجنوب اللبناني إلى ساحة حرب بالوكالة بين قوى موالية لإيران وإسرائيل.

توسع رقعة الحرب

وأضاف “بولس” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن توسيع الحرب يعود إلى تقديرات الجيش الإسرائيلي حيث يرى أنه من الضروري توسيع العمليات العسكرية والقضاء على القوى الموالية لإيران وبالوقت ذاته يتقاطع هذا مع رغبة المستوطنين اليهود في استمرار الحرب وتوسيعها لتفادي الضربات التي يتعرضون لها من الجنوب اللبناني بين الحين والآخر.

ضغوط مضادة

وتابع: “ولكن هناك ضغوطات أمريكية كبيرة لمنع توسع الحرب في لبنان لأن أمريكا لديها توازنات في المنطقة تريد الحفاظ عليها ومن بينها عدم القضاء على إيران وبالتالي هذه الأذرع أدوات أمريكية بشكل أو بآخر، وتريد واشنطن أن تبقي على أدوات للفوضى بالشرق الأوسط وهذه سياسة الديمقراطيين باستخدام الذرائع الطائفية لزيادة التوتر في المنطقة واستخدامها كأداة للفوضى.

وختم بالقول إن إسرائيل اليوم بين ضغط شعبي وعسكري نحو توسيع الحرب ومهاجمة أتباع إيران وبين ضغط أمريكي يريد الحفاظ على التوازنات الحالية”.