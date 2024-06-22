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فريق التحرير

22 يونيو 2024

قيادي فلسطيني لـ”الوئام”: انتهاكات الاحتلال بالضفة الغربية تهدف للتطهير العرقي

دوليات
قيادي فلسطيني لـ”الوئام”: انتهاكات الاحتلال بالضفة الغربية تهدف للتطهير العرقي

الوئام – خاص
تتزايد جرائم إسرائيل في الضفة الغربية منذ أحداث السابع من أكتوبر حتى الآن ما تسبب في إثارة العديد من التساؤلات حول توسع حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة لتشمل الضفة الغربية أيضًا.

التطهير العرقي
وتعليقًا على الأمر قال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس أساليب مختلفة لتطبيق التطهير العرقي وهي الأساس للفكر الصهيوني الذي أقيمت عليه دولة الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأضاف “دلياني” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أنه في قطاع غزة الآن يستخدم الاحتلال حرب الإبادة لتطبيق مفاهيم التطهير العرقي أما في الضفة الغربية فالظروف تختلف حيث يمارس الاحتلال أساليب مختلفة منها توسعة الاستيطان والخنق الاقتصادي والاعتقالات والاغتيالات ومصادرة المنازل والأراضي والمساس بالمقدسات”.

حرب الإبادة
وتابع القيادي في حركة فتح: “لكن في نهاية المطاف جميعها سواء حرب الإبادة في غزة أو هذه الأساليب في الضفة الغربية جميعها أساليب إرهابية تهدف إلى التطهير العرقي وهو الأساس للفكر الصهيوني الذي أقيمت عليه دولة الاحتلال الإسرائيلي ويجد أساليب مختلفة ليتم تطبيق هذا المبدأ”.

يُذكر أن نادي الأسير الفلسطيني، أكد أن 9300 أسير فلسطيني يقبعون حاليًا داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، ويعيشون ظروفًا قاسية، من بينهم 250 طفلاً و75 امرأة، يضاف إليهم أكثر من 700 أسير يعانون أمراضًا مزمنة، وهم بحاجة ماسة للعلاج، وذلك في دليل على زيادة حجم الاعتقالات من قبل قوات الاحتلال ضد أهالي الضفة الغربية.

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