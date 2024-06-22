“إكس” تستعد لفرض رسوم على البث المباشر.. مؤشر لخسائر إيلون ماسك

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي إكس مؤخرًا عن خطوة مثيرة للجدل وهي حصر ميزة البث المباشر على مستخدميها المميزين الذين يدفعون اشتراكًا.
ما هي الرسوم؟
ما هي مبررات إكس؟
لم تقدم إكس تفسيرًا واضحًا لقرارها. لكن تشير بعض التكهنات إلى أن ذلك قد يكون جزءًا من استراتيجية أوسع لتحويل المنصة إلى نموذج عمل مدفوع يعتمد على الاشتراكات بدلاً من الاعتماد بشكل كبير على الإعلانات.
ما هي التأثيرات المحتملة؟
هل تُعد هذه الخطوة فريدة من نوعها؟
لا، ليست إكس أول منصة تفرض رسومًا على ميزات كانت مجانية في الماضي. فقد سبق لبعض المنصات الأخرى مثل فيسبوك وتويتر أن اختبرت نماذج اشتراك مدفوعة تقدم مزايا إضافية للمستخدمين.
ما هو رد فعل المستخدمين؟
لاقى قرار إكس بفرض رسوم على البث المباشر ردود فعل متباينة من المستخدمين. أعرب بعض المستخدمين عن استيائهم من هذه الخطوة، بينما رأى آخرون أنها مبررة إذا ساهمت في تحسين جودة المنصة وتجربة المستخدم.
وعلى صعيد منفصل، خسرت الشركة الكثير من الإيرادات عندما تولى إيلون ماسك منصبه. وذكرت وكالة بلومبرغ نقلًا عن وثائق حصلت عليها أن إيرادات الشركة انخفضت في أعقاب استحواذه المحفوف بالمخاطر على عملاقة التواصل الاجتماعي.