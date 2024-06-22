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    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

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فريق التحرير

22 يونيو 2024

موعد مباريات اليوم في يورو 2024

رياضة
موعد مباريات اليوم في يورو 2024

تقام اليوم السبت 22 – 6 – 2024، ثلاث مواجهات قوية ببطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، والتى تستضيفها ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا مقسمة على 6 مجموعات.

تختتم مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة يورو 2024 ،عندما يخوض منتخب البرتغال مواجهة صعبة أمام نظيره منتخب تركيا، فى السابعة مساء ،على ملعب سيجنال إيدونا بارك بمدينة دورتموند، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

بينما تقام مباراة جورجيا والتشيك ضمن منافسات المجموعة السادسة أيضا، وذلك في الرابعة عصرا، على ملعب فولكسبارك، في مواجهة يخوضها المنتخبين تحت شعار ” لا بديل عن الفوز” للتمسك بأمل التأهل إلى الدور التالي، خصوصا بعد خسارتهما في الجولة الأولي.

كان منتخب التشيك خسر أمام نظيره منتخب البرتغال بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الأولي، بينما خسر جورجيا 3-1 على يد منتخب تركيا.

كما تختتم مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة عندما يلتقي منتخب رومانيا مع نظيره بلجيكا في العاشرة مساء، على ملعب راين إينرجي ستاديون.

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