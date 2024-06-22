موعد مباريات اليوم في يورو 2024

تقام اليوم السبت 22 – 6 – 2024، ثلاث مواجهات قوية ببطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، والتى تستضيفها ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا مقسمة على 6 مجموعات.

تختتم مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة يورو 2024 ،عندما يخوض منتخب البرتغال مواجهة صعبة أمام نظيره منتخب تركيا، فى السابعة مساء ،على ملعب سيجنال إيدونا بارك بمدينة دورتموند، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

بينما تقام مباراة جورجيا والتشيك ضمن منافسات المجموعة السادسة أيضا، وذلك في الرابعة عصرا، على ملعب فولكسبارك، في مواجهة يخوضها المنتخبين تحت شعار ” لا بديل عن الفوز” للتمسك بأمل التأهل إلى الدور التالي، خصوصا بعد خسارتهما في الجولة الأولي.

كان منتخب التشيك خسر أمام نظيره منتخب البرتغال بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الأولي، بينما خسر جورجيا 3-1 على يد منتخب تركيا.

كما تختتم مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة عندما يلتقي منتخب رومانيا مع نظيره بلجيكا في العاشرة مساء، على ملعب راين إينرجي ستاديون.