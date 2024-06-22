مدافع ريال مدريد على أبواب القادسية

يقترب ناتشو فيرنانديز، مدافع ريال مدريد، من الانتقال إلى صفوف القادسية خلال الموسم المقبل

وأكد فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: “قدم نادي القادسية عقدا لناتشو لمدة عامين، بعد أن تم تعليق صفقة انتقاله إلى الاتحاد”.

وأضاف فابريزيو، على حسابه بموقع “إكس”: “يدرس ناتشو عرض القادسية بجدية، كما ينتظر ريال مدريد القرار النهائي للاعب، والذي سيعلن عنه خلال الأيام المقبلة”.

يذكر أن ناتشو شارك مع ريال مدريد في 45 مباراة بجميع المسابقات الموسم الماضي، ولم يسجل خلالها أي هدف، ولكنه صنع هدفا واحدا في الدوري الإسباني.