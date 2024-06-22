جنرال روسي رفيع يتوقع حسم حرب أوكرانيا بحلول نهاية 2024

توقع قائد قوات “أحمد” الروسية الخاصة، الجنرال أبتي علاء الدينوف، انتهاء الحرب في أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري، عبر معركة روسية حاسمة، بحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية.

وكان بوتين قد عيّن، في أبريل الماضي، علاء الدينوف، الذي يقود القوات الشيشانية في الحرب نائبا لرئيس الإدارة العسكرية السياسية في وزارة الدفاع.

وخلال بث تلفزيوني حكومي مع المذيعة والصحفية أولغا سكابييفا، ناقش علاء الدينوف الوضع الحالي للشؤون العسكرية، وتوقعاته لنهاية الحرب الروسية الأوكرانية التي استمرت لأكثر من عامين، والتي بدأت في 24 فبراير 2022.

وفي عام 2023، فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على المذيعة سكابييفا وزوجها عضو مجلس الدوما يفغيني بوبوف؛ بسبب “برنامجهما الحواري، إذ ينشران في الغالب الدعاية المؤيدة لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا”.