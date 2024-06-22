بعدما اخترق جسم فضائي منزلها.. عائلة أمريكية تطالب “ناسا” بتعويض 80 ألف دولار

طالبت عائلة أمريكية وكالة “ناسا” بتعويض قدره 80 ألف دولار، عن أضرار سبَّبَها جسم فضائي اخترق سقف منزلها قبل بضعة أشهر، بحسب “فرانس برس”.

وأفاد بيان أصدره مكتب المحاماة الذي يمثل العائلة، الجمعة، بأن مشكلة الحطام الفضائي تتزايد مع نمو الصناعة الفضائية، معتبراً أن كيفية تَعامُل “ناسا” مع هذا الطلب ستشكل سابقة مهمة، ورأى أن هذا القرار سيشكّل “الأسس التي سيُبنى عليها المشهد القانوني في هذا المجال”.

وكان جسماً يزن نحو 700 غرام سقط في الثامن من مارس 2024 على منزل أليخاندرو أوتيرو، في إحدى مدن ولاية فلوريدا؛ ما أدى إلى إحداث ثقب في السقف والأرضية، حيث أكدت “ناسا” بعد إجراء تحليل للجسم أن مصدره شحنة بطاريات قديمة في محطة الفضاء الدولية، وهي نفايات تم إفراغها عام 2021، وأكدت الوكالة أنها ستعود إلى الأرض من دون التسبب “بأي خطر”.

ولكن بدلاً من أن تتفكك كما كان متوقعاً، “بقيت” القطعة على حالها لدى عودتها إلى الغلاف الجوي، وفقاً للوكالة.